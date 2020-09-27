Denizde başlayan eğlenceli uçuş, otelin çatısında son buldu - Son Dakika

- Denizde başlayan eğlenceli uçuş, otelin çatısında son buldu

Makinenin arıza yapması ve aniden çıkan rüzgar havadakileri korku dolu anlar yaşattı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü ile uçmak isteyen iki kişinin eğlenceli uçuşu bir otelin çatısında son buldu. Aniden çıkan rüzgar ve bu esnada arızalanan makinenin azizliğine uğrayan iki kişi metrelerce havalandıktan sonra, paraşüt tekneye getirilemeyince sahile yakın bir bölgedeki otelin çatısında askıda kaldı. Korku dolu anlar yaşayan iki kişinin ilginç paraşüt kazası kameralara böyle yansıdı.

Olay Marmaris ilçesinde yaşandı. Uzunyalı yakınlarında tekne paraşütü ile uçuş yapmak için havalanan iki kişiyi taşıyan paraşüt, bir anda kontrolden çıktı. Tekneye bağlı olan ipin savulması sonucu sahile doğru havalanan paraşüt, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bölgeden uzaklaştı. Aniden bastıran rüzgarın da etkisi ile paraşüt bölgedeki bir otelin çatısına takıldı. Paraşütün taşıdığı iki kişi ise otelin metrelerce yüksekliğindeki cephe duvarında asılı kaldı. İlginç paraşüt kazası çevredeki vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.