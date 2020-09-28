Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı - Son Dakika

Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü ile uçmak isteyen iki kişinin eğlenceli uçuşu bir otelin çatısında son buldu.

Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü ile uçmak isteyen iki kişinin eğlenceli uçuşu bir otelin çatısında son buldu. Aniden çıkan rüzgar ve bu esnada arızalanan makinenin azizliğine uğrayan iki kişi metrelerce havalandıktan sonra, paraşüt tekneye getirilemeyince sahile yakın bir bölgedeki otelin çatısında askıda kaldı. Korku dolu anlar yaşayan iki kişinin ilginç paraşüt kazası kameralara böyle yansıdı.

Olay Marmaris ilçesinde yaşandı. Uzunyalı mevkiinde su sporları yapan tekne paraşütü ile uçuş yapmak için havalanan iki kişiyi taşıyan paraşüt, bir anda kontrolden çıktı. Paraşütü çeken teknenin motoruna denizin üzerinde kalması için atılmış 5 metrelik halat dolandı. Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ve deniz paraşütünü çeken vinç durdu. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlarda kontrolsüz kaldı. İngiliz turist gökyüzünde ters rüzgarların etkisiyle de kontrolsüz yükselmeye ve savrulmaya başladı. Tekneye bağlı olan ipin savulması sonucu sahile doğru havalanan paraşüt, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bölgeden uzaklaştı. Aniden bastıran rüzgarın da etkisi ile paraşüt bölgedeki bir otelin çatısına takıldı. Paraşütün taşıdığı iki kişi ise otelin metrelerce yüksekliğindeki cephe duvarında asılı kaldı. İlginç paraşüt kazası çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından görüntülendi.

Otele asılı kalan turistler otelin penceresinden su sporları personeli tarafından kurtarıldı. Turistlerin kurtarıldıktan sonra tekrar su sporlarına gidip paraşütle uçmaya devam ettiği bilgisi alındı.Teknik bir arıza oluşması, kaptanın ve ekibinin turistleri yara almadan kurtarması profesyonellik ve şans olarak değerlendirildi.

(İHA)

Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı
Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkutan paraşüt kazası kameralara yansıdı - Son Dakika

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