Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir grup kadın, denizde Türk bayrağı açarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Finike'deki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir grup kadın, plajda buluştu. Denize giren kadınlar, hem bayrak hem de Atatürk portresinin bulunduğu bayraklı posteri açtı. Finikeli kadınlar, 30 Ağustos'u yaklaşık yarım saat denizde kalarak, kutladı. Kadınlar, daha sonra etkinliği İzmir Marşı'nı okuyarak, tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:28 - Kaynak: DHA
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