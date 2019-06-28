Denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un kaptanı hakkında soruşturma başlatıldı
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İtalya’da savcılık makamı, Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmenle birlikte 2 haftayı aşkın süredir denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch’un Alman kadın kaptanı Carola Rackete hakkında soruşturma başlattı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:53
'da savcılık makamı, Akdeniz
'de kurtardığı 42 göçmenle birlikte 2 haftayı aşkın süredir denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un Alman kadın kaptanı Carola Rackete hakkında soruşturma başlattı.
Savcının, 31 yaşındaki Alman kaptan hakkında "insan tacirlerine yardım suçundan" soruşturma başlattığı bildirildi.
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