Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi - Son Dakika
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Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

11.04.2022 13:43
Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde bitkin yüzerken fark edilen caretta caretta, dalgıç askerlerce alınıp, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde bitkin yüzerken fark edilen caretta caretta, dalgıç askerlerce alınıp, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İskenderun Limak Limanı'nda caretta carettanın suda bitkin yüzdüğünü fark eden çevredekiler, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine dalgıç askerler, suya girerek, caretta carettayı denizden çıkardı. Caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi - Son Dakika


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