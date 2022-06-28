Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

28.06.2022 14:47

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulduğu görülen ve karaya çıkarılan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da serinlemek için denize giren Mutlu Özhasan'ın (51), bir süre sonra çırpınışlarını gören cankurtaran müdahalede bulunarak denizden çıkardı.

KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kumsal üzerine çekilen Özhasan'a dakikalarca kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra ambulansa bindirilen şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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