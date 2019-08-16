Son Dakika Haberleri: Denizde boğulan baba ile oğlu toprağa verildi
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Denizde boğulan baba ile oğlu toprağa verildi

1 saat önce

Mersin'de girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulan baba ile 9 yaşındaki oğlu defnedildi.

Denizde boğulan baba ile oğlu toprağa verildi, System.String[]
Mersin'de girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulan baba ile 9 yaşındaki oğlu defnedildi.
Merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde, dün girdikleri denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir Kıyak (9) için Mersin Şehir Mezarlığında cenaze tören düzenlendi.
Kıyak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda yakınının katıldığı cenaze törenin ardından baba ile oğlu Mezitli ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Defin sırasında aile yakınları üzün süre gözyaşı döktü. Fenalaşan iki kişiye hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.
Bu arada, evli ve 3 çocuk babası olan Kıyak'ın akıntı nedeniyle suda zor anlar yaşayan oğlu ile adını kendisinin koyduğu 12 yaşındaki yeğeni Ümit Can Kıyak'ı kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.
Olay
Merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana gelen olayda, Ümit Can Kıyak kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ümit Kıyak ile oğlu dalgalar arasında kaybolmuştu.
Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisince yapılan çalışmada durumları ağır şekilde bulunan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.
Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:45 Kaynak: AA
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