Denizde boğulan genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde, dün denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu akıntıya kapılarak boğulan 19 yaşındaki futbolcu Serhat Birincioğlu, toprağa verildi.

Marmara ilçesinde denize giren Bandırma Sanayisporlu futbolcu Serhat Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Ayağına kramp girmesi sonucu akıntıya kapılan genç futbolcu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Birincioğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.