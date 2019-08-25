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Denizde boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç, Sakarya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizde boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç, Sakarya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olay, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana gelmişti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Sedat Karaduman, denize girdiği Pembe Kayalar mevkiinde suda gözden kaybolmuş, 24 yaşındaki genç için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Dalgıçların bölgede yaptığı aramalar sonucunda Sedat Karaduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Karaduman için öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesindeki İhsaniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da katıldığı cenaze namazı sonrası gencin naaşı Güneşler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - SAKARYA

Adapazarı, Kandıra, Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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