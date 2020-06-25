Denizde boğulan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizde boğulan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilesinde suda kaybolan kardeşini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilesinde suda kaybolan kardeşini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat Kırca isimli vatandaş, oğulları Muhammet Kırca (21) ve Samet Kırca (16) ile birlikte sahile geldi. Sahilde Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi. Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise kardeşi Samet Kırca'nın suyun altına girerek kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu. Baba Nihat Kırca oğullarının boğulma tehlikesi durumunu görünce hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda deniz polisi, Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen bir komiser yardımcısı üzerindeki kıyafetleri çıkartarak denize girdi. Polis tarafından Muhammet Kırca, kısa süre sonra denizden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bildirilen Muhammet Kırca'ya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Daha sonra olay yerine gelen dalgıçlar ve Sahil Güvenlik ekipleri 16 yaşındaki Samet Kırca'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Samet Kırca'nın 2 buçuk metre derinlikteki cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Kırca ise kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kısa süre öne askerlik görevini tamamlayarak evine döndüğü öğrenilen Muhammet Kırca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, Kırca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti - Son Dakika
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