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Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi

44 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulan genç ile hastanede hayatını kaybeden kuzeninin cenazeleri defnedildi.

Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulan genç ile hastanede hayatını kaybeden kuzeninin cenazeleri defnedildi.
Karasu ilçesinde 30 Haziran'da denizde boğulan Özgür Sevinç (19) ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kuzeni Özcan Sevinç'in (25) cenazeleri, Sinanoğlu Mahallesi'ndeki evlerinin önünden alınarak aile mezarlığına getirildi.
Gençlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Karasu ilçesinde 30 Haziran'da Özgür Sevinç, ağabeyi ve kuzenleri Özcan ve Şahin Sevinç ile 32 Evler mevkisinde denize girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolmuş, bölgede yürütülen çalışmalarda boğulma tehlikesi geçiren Şahin ve Özcan Sevinç sudan çıkartılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Özcan Sevinç, İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmiş ancak kurtarılamamıştı. Özgür Sevinç'in cansız bedenine ise iki gün sonra ulaşılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Sakarya, Karasu, Genç, Güncel
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