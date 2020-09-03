Denizde boğulan Merve'nin organları umut oldu - Son Dakika

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki genç kızın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Çorum'da pastahanede çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Merve Gökçe, 19 gün önce arkadaşları ile birlikte geldiği Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Merve Gökçe, yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan ameliyatla alınan Merve Gökçe'nin böbreğinin biri Ankara'daki hastaya, diğer böbrek Sivas'taki hastaya ve karaciğeri ise Samsun OMÜ'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

Merve Gökçe'nin cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi. - SAMSUN