Son Dakika Haberleri: Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz, Erzurum'da toprağa verildi.

Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz, Erzurum'da toprağa verildi.
Bursa'daki otopsi işlemlerinin ardından Cangöz'ün (28) cenazesi, helallik alınmak üzere Aziziye ilçesindeki Karakale Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.
Genç polisin cenazesi eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın, Karakale Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Cangöz'ün Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakal, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan katıldı.
Tatil için Küçükkuyu beldesine giden Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cangöz, konakladığı otelin önünden 1 Temmuz'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş ve çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarılmıştı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog! Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]