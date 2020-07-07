Denizde boğulan polis memuru, toprağa verildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, dün denizde akıntıya kapılarak boğulan polis memuru Muhammet Şahin Gülmez, İzmit'te toprağa verildi.
Polis memuru Muhammet Şahin Gülmez'in cenazesi, bugün Alikahya Karadenizliler Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Karadenizliler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gülmez'in ailesi ve silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.