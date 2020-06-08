Denizde boğulan Suriyeli genç Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Filistinli arkadaşı Hamza Alasqhar birlikte girdiği denizde dalgalara kapılarak boğulan Suriye uyruklu Bilal Zarife'nin (23) cenazesi Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Filistin uyruklu Hamza Alasqhar (19) dün arkadaşlarıyla denize girmek için Karasu ilçesine gitti. Dalgalara kapılan Bilal Zarife ile Hamza Alasqhar, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.