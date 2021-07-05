DENİZDE BOĞULAN TÜRSAB KUZEYDOĞU ANADOLU BTK BAŞKANI, ERZURUM'DA DEFNEDİLDİ - Son Dakika

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde boğulan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (32), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Erzurum'dan Antalya Kemer merkezdeki otele giden TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, 3 Temmuz günü öğleden sonra arkadaşı ile denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı, durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın çıkarılan Özeken'e ilk müdahale, sahilde yapıldı, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi burada tekrar çalıştırılan Özeken, Antalya merkezdeki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken dün yaşamını yitirdi. Özeken'in cenazesi, bu sabah uçakla Erzurum'a getirildi. Kürşat Özeken, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.