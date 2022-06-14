Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi

14.06.2022 14:04
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisi Mustafa Berk (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisi Mustafa Berk (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı mavi bayraklı Kumcağız Plajı'nda meydana geldi. Tatil sezonu açılmadığı için henüz cankurtaran bulunmayan, 'Dalgalı denize girmek yasaktır' yazılı tabelanın yer aldığı plaja gelen 7 arkadaş, suya girdi. Sert dalgaların vurduğu denizde gençlerin çırpınmaya başladığını görenler, durumu ekiplere bildirerek, yardıma koştu. Gençlerden 6'sı sudan çıkarılırken, dalgalarla sürüklenen, Gebze Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berk ise gözden kayboldu. Bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, yaklaşık yarım saat su altında kalan Berk'i bularak, kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Berk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından Berk'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Üniversiteli Mustafa Berk için memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve arkadaşlarının yer aldığı cenaze namazının ardından Mustafa Berk, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi
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Kaynak: DHA

Kandıra, Kayseri, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde boğulan üniversiteli Mustafa, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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