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Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

36 dakika önce

Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandıSAKARYA - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Sedat Karaduman, Sakarya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

SAKARYA - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Sedat Karaduman, Sakarya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkinde meydana geldi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Sedat Karaduman, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkinde deniz giren ve gözden kaybolan 24 yaşındaki genç için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Dalgıçların bölgede yaptığı aramalar sonucunda Sedat Karaduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Karaduman'ın cenazesi öğle namazına müteakip Adapazarı İhsaniye Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Karaduman'nın naaşı Güneşler mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Sedat Karaduman, Kandıra, Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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