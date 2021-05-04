Denizde boğuldu sanıldı, balık avlarken yakalandı - Son Dakika

Denizde boğuldu sanıldı, balık avlarken yakalandı
04.05.2021 11:38
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulduğu ihbarı üzerine aranan kişi, zıpkınla balık avlarken yakalandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulduğu ihbarı üzerine aranan kişi, zıpkınla balık avlarken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevlik bölgesinde meydana geldi. Denize giren bir kişinin gözden kaybolduğunu ve bir daha sahile çıkmadığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik arama kurtarma ekibi hareket geçti. Yapılan aramalar sonuç vermezken sahilin başka bir bölgesinde zıpkınla balık avlayan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede balık avlarken kaybolduğu ihbarı yapılan şahıs olduğu anlaşılan ve ismi açıklanmayan kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. - HATAY
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