Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi
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Denizde boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi

1 saat önce

SAMSUN'da bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, araştırma başlattı.

Denizde boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi, System.String[]
Samsun, Güncel
SAMSUN'da bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, araştırma başlattı. Karada ve denizde yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Kayalıklarda ailesi ile birlikte vakit geçiren bir kadın, polisi arayarak denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarında bulundu. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ve Atakum Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde arama çalışması başlattı. Deniz polisince yapılan arama sonucu herhangi birine rastlanılamadı. Cankurtaranın sahilde sahipsiz bir çanta olup olmadığına yönelik aramaları da sonuçsuz kalınca, ekipler çalışmayı sonlandırdı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
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