Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü
58 dakika önce
SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum
ilçesi Çatalcam mevkiinde meydana geldi. Esnaf arkadaşlarıyla Ankara
'dan gezmek için Samsun
'a gelen Zeki Bostan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Kıyıdan uzaklaşan Bostan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Sudan
çıkarılan Bostan, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun
Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları