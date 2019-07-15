Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü
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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

58 dakika önce

SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü, System.String[]
SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Çatalcam mevkiinde meydana geldi. Esnaf arkadaşlarıyla Ankara'dan gezmek için Samsun'a gelen Zeki Bostan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Kıyıdan uzaklaşan Bostan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Sudan çıkarılan Bostan, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
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