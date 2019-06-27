Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.
Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi yakınında denize giren Irak uyruklu Hussein Gtaith Ali (18) ve Hader Mahd (17), bir anda gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci sudan çıkardı.
Gençler, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Samsun, Polis, Irak, Güncel
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