Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:18 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak
uyruklu 2 genç, polis tarafından kurtarıldı. Adnan Menderes
Bulvarı Halk İskelesi yakınında denize giren Irak uyruklu Hussein Gtaith Ali (18) ve Hader Mahd (17), bir anda gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci sudan çıkardı.
Gençler, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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