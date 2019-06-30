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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı

42 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Karasu'da denize giren üç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan Ş.S. (24) ve Ö.S.'nin (23) imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genci kurtardı. Kurtarılan iki kişi yapılan ilk müdahaleler sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Özgür S. (20) ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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