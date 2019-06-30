Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
42 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
'nın Karasu
ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Karasu'da denize giren üç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan Ş.S. (24) ve Ö.S.'nin (23) imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genci kurtardı. Kurtarılan iki kişi yapılan ilk müdahaleler sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Özgür S. (20) ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Yurtta hava durumu
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor
Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı