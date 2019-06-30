Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı

41 dakika önce

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı Denizde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyorSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
Denizde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları ise sürüyor.
Havaların ısınması ve haftasonu tatilini fırsat bilerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Plajına akın etti. Denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Serinlemek için denize giren üç genç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan 24 yaşındaki Ş.S. ve 23 yaşındaki Ö.S.'nin imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genci kurtardı. Kurtarılan iki kişi yapılan ilk müdahaleler sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 20 yaşındaki Özgür S. ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:01 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yurtta hava durumu Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]