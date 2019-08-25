Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren adam kurtarıldı
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren adam kurtarıldı

39 dakika önce

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ailesiyle birlikte denize giren Cengiz Yuva (55) boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren adam kurtarıldı, System.String[]
BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ailesiyle birlikte denize giren Cengiz Yuva (55) boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan Yuva, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ailesiyle birlikte Kastamonu'nun Araç ilçesi'nden sabah saatlerinde İnkuma gelen Cengiz Yuva, denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Yuva bağırarak, yardım istedi. Bunun üzerine kumsalda bekleyen Bartın Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran ekibi tarafından sudan çıkartılarak kumsala getirildi. 112 sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz Yuva durumunun kritik olduğu ve makinaya bağlandığı öğrenildi.
Cengiz Yuva'nın sosyal medya hesabından İnkum'da denize girmeden önce ailesiyle birlikte özçekim yaptığı görüldü.


Bartın Devlet Hastanesi, Kastamonu, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:27 Kaynak: DHA
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