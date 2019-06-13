Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

3 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Akyazı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek onu sudan çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 10 yaşlarındaki çocuğun tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikat başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Altınordu, Ordu, Güncel
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