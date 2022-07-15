Olay, 3 Temmuz'da Kandıra ilçesi Kumcağaz Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Yusuf Berk Eybek, serinlemek için denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Eybek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kandıra Devlet Hastanesi 'ne, ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yusuf Berk Eybek, dün hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Ketenciler Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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