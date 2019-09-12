Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

27 dakika önce

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Can Açıcı (17), serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 10 gündür Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan genç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Yakakent, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu
Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]