Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'dan arkadaşları ile birlikte Trabzon'a gelen genç deniz boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile birlikte Trabzon'a gelen Aydın Çamlıbel, Araklı ilçesinin Kalecik mevkiinde denize girdi. Denizde bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Çamlıbel, arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kaldırıldı. Buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Aydın Çamlıbel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çamlıbel'in cansız bedeni yapılan otopsi işleminin ardından gönderildiği Yozgat'ta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON