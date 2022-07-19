Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 03 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Karadeniz'e giden Elvan İnan (23) dalgalar arasında kayboldu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda denizden çıkartılan Elvan İnan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun 'da serinlemek için girdiği Karadeniz 'de boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.