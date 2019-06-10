Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
8 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:22 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı
Plajı'nda serinlemek için denize giren Ümit Alkaya (28), kıyıdan yaklaşık 20 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Alkaya, 112 Acil Servis
ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Alkaya, ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.
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