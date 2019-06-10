Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

8 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı Plajı'nda serinlemek için denize giren Ümit Alkaya (28), kıyıdan yaklaşık 20 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Alkaya, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Alkaya, ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]