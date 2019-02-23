Son Dakika Haberleri: Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Şarkiye Mahallesi sahilinde ayaklarını ıslatmak için denize giren Irak uyruklu Reward Tammooz Mahmood (29) dengesini kaybederek suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar denizden çıkarttı.

Genç kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:01 Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel
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