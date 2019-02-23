Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Şarkiye
Mahallesi sahilinde ayaklarını ıslatmak için denize giren Irak
uyruklu Reward Tammooz Mahmood (29) dengesini kaybederek suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar denizden çıkarttı. Genç
kadın, 112 Acil Servis
ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:01 Kaynak: AA
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