Son Dakika Haberleri: Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bandı Balıkçı barınağı mevkisi açıklarında şamandıraya tutunarak yardım isteyen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Alper Bayrak'ı bota alarak karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Bayrak'a 153 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:01 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Güncel
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