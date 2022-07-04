Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba suya atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba suya atlayarak hayatını kaybetti

04.07.2022 10:20

Samsun'da bir baba, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak için suya atladı. Kızıyla birlikte baygın halde sudan çıkarılan adam hastanede hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızın da tedavisi devam ediyor.

Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana gelen olayda Murat Akbaş (51), kızı Tuğçenur Akbaş (12) ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçiren Tuğçenur Akbaş'ın yardımına giden babası Murat Akbaş suda kayboldu.

CANKURTARANLAR TARAFINDAN ÇIKARILDILAR

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Baba ve kızı cankurtaranlar tarafından Karadeniz'in azgın sularından çıkartıldı. Kalbinin durduğu tespit edilen Murat Akbaş'a ilk müdahalesi olay yerinde ailesi ile piknik yapan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde görevli hemşire Hayriye Tanrıvermiş yaptı.

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak hayatını kaybetti

KALP MESAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜLER

Hemşirenin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Murat Akbaş ile kızı Tuğçenur Akbaş 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (DMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Duran kalbi olay yerinde hemşire Hayriye Tanrıvermiş'in kalp masajı sonucu çalıştırılan Murat Akbaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak hayatını kaybetti

PLAJDA BULUNAN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İlk yardım yapan hemşire Hayriye Tanrıvermiş, "Ailece piknik yapmak için sahile geldik. Birinin boğulduğunu söylediler. Dalgıçlar suya doğru koştular. Ben de o tarafa yöneldim. Dalgıçlar sudan bir erkek çıkardılar. Direkt müdahaleye başladım. Çünkü solunum yoktu. Kalp ve nabız da yoktu. Kalp masajına başladım. 112 ekibiyle beraber müdahale ettik. Daha sonra ambulansa teslim ettik" dedi.

Sahilde yüzen Atakan Dikmen, "Vatandaş yüzmeye gelmiş. Boğulma haberi oldu. Pikniğe gelenler 112'yi arayıp cankurtaranları çağırdı. Denizden çıkartılan şahsı buraya ailesiyle pikniğe gelen bir hemşire ilkyardım uyguladı. Ondan sonra da ambulansla bindirilip gönderdiler" diye konuştu.

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak hayatını kaybetti

"ADAM ÇIKTIĞINDA ÇOK KÖTÜ HALDEYDİ"

Piknikçilerden Damla Demirci ise, "Küçük kız çocuğu boğuldu önce. Babası onu kurtarmaya çalıştı. Cankurtaranlar daha sonra babasına müdahale etti. Adam çıktığında çok kötü bir haldeydi. En çok cankurtaranlara teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Umarım iyi durumdadırlar. Kırmızı alanda olduklarını öğrendim. Ailesine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. Olay yerinde hemşire tarafından duran kalbi çalıştırılan Murat Akbaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı (2) Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba suya atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:17 Eğlence için boynuzları ateşe verilen boğa, matadoru yerden yere vurdu!
10:06 Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı
09:56 Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu
09:49 Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi
09:44 Erzincan'da Murat Dalkılıç konserine gidenler büyük sürpriz yaşadı! Sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi
09:35 AK Partili Turan'dan asgari ücrete yapılan ara zamma gelen eleştirilere yanıt: Esas artış yılbaşında yapılacak
09:30 59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı
09:28 Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor...
09:24 Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı
09:17 Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 10:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba suya atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement