Denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği vatandaş kurtardı

Yalova
'da boğulma tehlikesi geçiren köpeği, oradan geçen bir vatandaş kurtardı. Gazipaşa
Caddesi Akasya Plajı'nda yürüyüş yapan Yalovaspor
'da görevli masör Burhan Zelyurt, denizden gelen köpek sesini duyunca polise haber verdi.
Kurtarma botuyla köpeğin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, köpeğin boynuna dolanan halat nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
Botun kayalıklara oturma tehlikesi yüzünden köpeğe yaklaşılamayınca, Zelyurt denize girip köpeği boynundaki halattan kurtardı. Ardından plaja kadar köpekle birlikte yüzdü. Yalova Belediyesi
veteriner ekiplerinin sağlık kontrolü yaptığı köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zelyurt'un, köpeği kurtarma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.