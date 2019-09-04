Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi, hastanede öldü
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi, hastanede öldü

2 saat önce

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi, hastanede öldü, System.String[]
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin'in, 2 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
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