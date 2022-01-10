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Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü

10.01.2022 11:47

Antalya'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın, su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Antalya'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın, su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otelde konaklayan Rus uyruklu Larisa Stadnikova (52), sahile gelerek denize girdi. Dalgaların sürüklediği Larisa, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu. Sahildeki diğer vatandaşların su üzerinde hareketsiz bir kişiyi görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede Rus kadının yanına gelen ekipler, onu bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na hareket etti.

NABIZ ALINAMADI, 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Nabız alınamayan Rus kadına varış noktasına kadar kalp masajına devam eden ekipler, limana geldiklerinde de bu işlemi bot içerisinde sürdürdü. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle bottan kıyıya çıkartılan Larisa'ya bir yandan kalp masajı yapılırken, bir yandan da yuttuğu su vakumla çekildi ve oksijen verildi.

Yaklaşık 40 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen Larisa Stadnikova, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Stadnikova'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/ İHA)

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü

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Antalya, Kalp, Rus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika
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