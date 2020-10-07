Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç, hastanede öldü - Son Dakika

ORDU'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Beytullah Esen (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen, serinlemek için denize girdi. Esen, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Esen'in ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan Esen, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Esen'in Ankara'daki bir üniversitede öğrenim gördüğü tatil ve akraba ziyareti için Ordu'ya geldiği öğrenildi.