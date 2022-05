Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Deniz Can, hastanede kurtarılamadı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Deniz Can Korkmaz (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Liman İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Deniz Can Korkmaz, Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkmaz, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verilecek.İSTE, Deniz Can Korkmaz için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Üniversitemiz Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Liman İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Deniz Can Korkmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sevenlerine, İSTE ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.