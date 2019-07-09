Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Denizde boğulma tehlikesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi olduğu ihbarı üzerine arama çalışması yapıldı.

Denizde boğulma tehlikesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi, System.String[]
Atakum, Samsun, Güncel
Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi olduğu ihbarı üzerine arama çalışması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi'ndeki Golf Sahası yanındaki plajda, denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam, 112 Acil Servis ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Ekipler denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bulmaya çalışırken cankurtaranlar ise plajda sahipsiz eşya aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramada herhangi bir ize rastlanamadı.
Boğulma ihbarında bulunan kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, açıkta bir kişinin olduğunu ve suda çırpındığını gördüğünü öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:47 Kaynak: AA
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