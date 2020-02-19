Denizde boğulmak üzere olan kadını kurtaran kişi konuştu - Son Dakika
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Denizde boğulmak üzere olan kadını kurtaran kişi konuştu

7 saat önce

DENİZDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADINI KURTARAN KİŞİ KONUŞTUDenizde boğulmak üzere olan kadını kurtaran Zafer Sezer,"Allah'a şükürler, olsun. Yaşıyormuş. Ne mutlu bizlere. Ben onun gözlerini açtığını gördüm. Dünyalar benim oldu.

DENİZDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADINI KURTARAN KİŞİ KONUŞTU

Denizde boğulmak üzere olan kadını kurtaran Zafer Sezer,

"Allah'a şükürler, olsun. Yaşıyormuş. Ne mutlu bizlere. Ben onun gözlerini açtığını gördüm. Dünyalar benim oldu. Bizim de onu kurtaracak kısmetimiz varmış"

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahilde seyyar çay satan Zafer Sezer tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının hayatını kurtaran Sezer o anları anlattı.

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahilde seyyar çay satan Zafer Sezer denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

"BEN ONUN GÖZLERİNİ AÇTIĞINI GÖRDÜM DÜNYALAR BENİM OLDU"

Nurcan Ç.'yi kurtaran Zafer Sezer, o anları anlattı. Sezer, "Karşıda arkadaşlarla oturuyorduk. 'Denizde biri var' diye bağırdılar sahilden. Koşarak geldik. Bir kadın yüzüstü suda duruyordu. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Hemen soyunarak, denize atladım. Can simidi attılar karadan. Kadını yüzerek, karaya getirdim. Burada da arkadaşlarla beraber yukarıya aldık. Allah'a şükürler, olsun. Yaşıyormuş. Ne mutlu bizlere. Ben onun gözlerini açtığını gördüm. Dünyalar benim oldu. Bizim de onu kurtaracak kısmetimiz varmış" dedi.

Zafer Sezer'e can simidini atan İmam Özbey ise, "Zafer benden can simidi istedi. Soyunarak denize atladı. Allah ondan razı olsun" dedi.

Denizde boğulmak üzere olan kadını kurtaran kişi konuştu

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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