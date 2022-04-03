Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu - Son Dakika
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Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu

03.04.2022 19:27
Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin, denizde bulduğu poşeti açmasıyla büyük bir patlama yaşandı. Olay sonucu kolu kopan adam, arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılırken, Jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Fethiye Yanıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti.

PATLAYICININ NE OLDUĞU BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK

Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Jandarma, Patlama, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu - Son Dakika
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