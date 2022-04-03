Son dakika haber: Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin denizde bulduğu poşetin içerisindeki maddenin patlaması sonucu kolu koptu.

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti. Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

(Murat Yalçın/İHA)