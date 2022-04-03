Denizde bulduğu poşetteki madde patlayınca kolu koptu - Son Dakika
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Denizde bulduğu poşetteki madde patlayınca kolu koptu

03.04.2022 14:45
Denizde bulduğu poşetteki madde patlayınca kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize bulduğu poşetteki maddenin patlaması sonucu bir kişinin kolu koptu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize bulduğu poşetteki maddenin patlaması sonucu bir kişinin kolu koptu.

Arkadaşıyla balık avlamak için tekneyle Yanıklar Mahallesi'ne giden Tugay Gürtekin (55), denizde gördüğü siyah poşeti aldı.

Poşeti açtığı sırada meydana gelen patlama sonucu Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu.

Tekneyle kıyıya ulaştırılan Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürtekin'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekiplerinin poşetteki patlayıcı maddenin ne olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

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Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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