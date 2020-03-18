Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi - Son Dakika

Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 gün önce denizde bulunan erkek cesedinin, Gürcistanlı kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 gün önce denizde bulunan erkek cesedinin, Gürcistanlı kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu ortaya çıktı. İskenderun'a 20 gün önce gelen ve 'Ela S' adlı gemide görev yapan Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İskenderun Körfezi açıklarında, 16 Mart'ta, bir erkeğin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. İhbarla harekete geçen ekibin sudan çıkardığı erkeğin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonucu cesedin, Gürcistan uyruklu kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu belirlendi.

Davit Tsulukidze'nin, yaklaşık 20 gün önce Trabzon'dan otobüsle İskenderun'a gelip, 'Ela S' adlı gemideki kamaraya yerleştiği öğrenildi. Aynı gece İsrail'e gidilmek üzere açıkta bekletilen geminin, ertesi sabah limana yanaştırıldığı; ancak tüm personelin toplanmasına rağmen Tsulukidze'nin olmadığının fark edildiği belirtildi. Bunun üzerine kamarasına bakılan ve eşyaları bulunan Tsulukidze'ye ulaşılamadığı, personelin haber vermesiyle Sahil Güvenlik ekibinin kayıp gemici için arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Gürcistan'dan gelen, Davit Tsulukidze'nin ağabeyi Levan Tsulukidze ile arkadaşı Raul Phartenadze'nin de teşhisleri sonrası cenaze teslim alındı. Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:10 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 23:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]