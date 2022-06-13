Yapılan araştırmanın ardından genç kızın çantası ve kişisel eşyaları sahil kenarında bulundu. Bunun üzerine devreye hemen Deniz Polisi girdi. Bölgeye gelen kurbağa adamlar, dalgıç kıyafetleri ile bölgeyi didik didik aradı. Saatler süren aramanın ardından Hediye Basum'un cansız bedenine dalgıç polisler ulaştı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından kaybolan genç kızın cesedi denizde bulunmuştu. Paylaşımın ardından ekiplerin hemen harekete geçtiği, sahilde çantasının bulunduğu yerde kurbağa adamların denizi didik didik aradığı ve cenazeye bu şekilde ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde bulunan genç kızın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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