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Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi

04.09.2021 08:40

İzmir'de yaşanan olayda balık tutan vatandaşlar denizde hareketsiz yatan birini fark etti. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bostanlı İskele yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 03.00 sıralarında denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumdan şüphelenen kişiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Denizdeki kişiyi çıkaran polisler, hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, savcı ve olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Ölen kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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