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Denizde can pazarı

8 dakika önce

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyünde girdikleri denizde akıntıya kapılan ve ardından kayalıklara çıkan iki arkadaş, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

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Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyünde girdikleri denizde akıntıya kapılan ve ardından kayalıklara çıkan iki arkadaş, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güneyköy köyü sahilinde arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapıldı. İki arkadaşı dalgalar kayalıkların bulunduğu alana sürükledi. Burada kayalara çıkan Karamustafaoğlu ve Kaya'nın yardımına Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler iki arkadaşa uzun süre ulaşmaya çalıştı fakat yoğun dalga nedeniyle başarılı olamayınca gençlere can simidi ve yelekler atıldı. 1 saatlik uğraşın ardından iki genç bota alınarak sahile çıkartıldı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Emre Kaya, Keşap, Giresun, 3. Sayfa
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