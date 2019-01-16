Son Dakika Haberleri: Denizde Caretta Caretta Seferberliği

Denizde Caretta Caretta Seferberliği

51 dakika önce

BODRUM'da rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu.

Denizde Caretta Caretta Seferberliği, System.String[]
BODRUM'da rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu.

Belediye işçisi Oktay Bilik bu sabah, Gümbet Koyu'nda, denizde hareketsiz halde duran caretta caretta türü deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, kıyıya yakın olan deniz kaplumbağasını sahile çıkardı. Hareketsiz olmasına rağmen hayatta olan caretta caretta, gönüllüler gözetiminde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) tedavi edilmek üzere AKUT ekibine teslim edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, caretta caretta'nın sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğunu söyledi. DEKAMER'e getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alınırken, neden rahatsızlandığının belirlenmesine çalıştığı belirtildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

Sabah, Muğla, Güncel
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