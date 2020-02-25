Denizde cesedi bulunan bekçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizde cesedi bulunan bekçi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedeni KKTC'de bulunan mahalle bekçisi Oktay Avcı (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizde cesedi bulunan bekçi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedeni KKTC'de bulunan mahalle bekçisi Oktay Avcı (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.


Tarsus ilçesinde yaşayan bekçi Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak günü balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Ancak kayık alabora olup battı, 2 arkadaş denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında 16 Ocak günü Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.


Arama çalışmaları sürerken 12 Şubat günü KKTC'nin Yenierenköy ilçesinde bulunan tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin Oktay Avcı'ya ait olabileceği ihtimali üzerine aileye haber verildi. Aile cesedin Avcı'ya ait olduğunu teşhis etti.


Ancak kesin sonuç için DNA testi yapılmasına karar verildi. Yapılan DNA testi sonunda cesedin kayıp bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu kesinlik kazandı. Avcı'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp, dün gece Tarsus'a getirildi.


Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, öğlen saatlerinde Şehir Mezarlığına getirildi.


İlçe Müftüsü Ali Can tarafından kılınan cenaze namazından sonra Oktay Avcı'nın naaşı arkadaşlarının ve sevenlerin omuzlarından defnedildi.


Cenaze törenine Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, emniyet personelleri ve ilçe protokolü katıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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